A la Une . Hausse des prix : L’inflation va durer au moins jusqu’en fin 2023 selon Bruno Le Maire

Le ministre de l’Economie penche pour une analyse pessimiste. La flambée des prix va durer. La sortie du pic d’inflation n’est pas attendue avant la fin 2023. Par NP - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 06:26

L’inflation à 5,2 % est au plus haut depuis 1982. Les nuages continuent de s’amonceler au dessus de l’écomonie française. La situation des marchés alimentaires et de l’énergie tirent les prix vers le haut. "Nous sommes dans un pic d'inflation : j'ai dit il y a déjà plusieurs mois que le plus dur était devant nous, le plus dur nous y sommes, et je préfère être clair, ça va durer encore plusieurs mois, l'inflation va durer", prévient Bruno Le Maire interviewé sur France Inter.



Le ministre de l’Economie incite les entreprises à participer au "combat contre l’inflation" en mobilisant la prime Macron ou celle à l’intéressement.



Les prévisions de croissance vont devoir être révisées face à ses tensions inflationnistes. Pour autant, Bruno Lemaire ne croit "pas à un risque de récession".

