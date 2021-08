Communiqué Hausse des prix : Jean-Hugues Ratenon invite le préfet à activer l'OPMR

Le député de la 5e circonscription Jean-Hugues Ratenon propose au préfet Jacques Billant d'initier une réunion de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) pour tenter de dégager des pistes de réflexion concernant l'augmentation des prix à la consommation. Une thématique que connaît bien l'un des leaders du mouvement Cospar en 2009 avec son Alliance des Réunionnais contre la pauvreté (ARCP). Le courrier de Jean-Hugues Ratenon au préfet : Par LG - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 12:44

Monsieur le Préfet,



J’ai déjà eu l’occasion de vous solliciter sur les coûts de l’alimentation animale, pour lequel vous avez promis une enquête mais c’est de manière générale que les prix explosent à la Réunion.



Le pouvoir d’achat des familles réunionnaises est en train de diminuer car parallèlement les revenus n’augmentent pas.



Ces augmentations trouvent pour certains leurs explications dans les tensions sur le marché international des matières premières et des matériaux.

Pour autant, nous ne pouvons nous contenter de ces arguments pour tout expliquer et surtout ne pas se résigner à laisser notre population sombrer dans davantage de difficultés.

Si l’INSEE chiffres à l’appui confirment ces augmentations, ce sont les ménages réunionnais qui sont les premiers témoins. Devant le nombre de plus en plus croissant de témoignages, il faut à mon sens réagir au plus vite.

Je vous demande Monsieur le Préfet, de tout mettre en œuvre afin d’avoir les éléments de comparaison et d’évolution des prix. Le panier des consommateurs doit être passé au crible et des solutions doivent être préconisées. Nos propositions dépendront de la justesse de ces travaux et c’est pour cette raison que tous les acteurs de l’observatoire des prix doivent agir au plus vite.

Pouvez-vous initier une réunion de l’observatoire des prix, des marges et des revenus pour argumenter les préconisations en matière de baisse des prix et d’augmentation des. revenu

Ces travaux permettront aux parlementaires d’agir d’une même voix auprès du gouvernement, sur la base de positions partagées par tous.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.







