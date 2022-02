A la Une .. Hausse des décès en 2021 : Le solde naturel à son niveau le plus faible depuis 1951

En 2021, à La Réunion, les décès augmentent nettement par rapport à 2019, rapporte l'Insee. Ainsi, 5.740 personnes résidant sur l’île décèdent, soit 680 de plus qu’en 2019. "Cette hausse du nombre de décès ne concerne que les 65 ans ou plus. Elle est plus prononcée au deuxième trimestre et au mois d’août", précise l'institut de statistiques.



Après plusieurs années de baisse continue, le nombre de naissances croît de manière significative en 2021 :

13.470 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés, soit 300 de plus qu’en 2020, indique l'Insee, précisant que "cette croissance de la natalité est particulièrement marquée au dernier trimestre de l’année 2021." Par N.P - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 12:10

Le bilan de l'Insee :



Les naissances et les décès augmentent en 2021



De 2019 à 2021 : une forte hausse du nombre de décès



En 2021, 5 740 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées. Le nombre de décès augmente de façon notable par rapport à 2019 : + 680 décès, soit + 13,5 % après + 1,8 % entre 2019 et 2020 et + 1,0 % entre 2018 et 2019.



Cette hausse importante des décès s’explique d’abord par la poursuite du vieillissement de la population : les générations nombreuses du baby-boom des années 1950 arrivent depuis quelques années à des âges plus élevés, où la mortalité est plus forte. De fait, les décès se situent maintenant à un niveau élevé en comparaison de la décennie 1990 (3 400 décès par an en moyenne). Elle est amplifiée en 2021 par le contexte de crises épidémiques, de Covid-19 et à un degré moindre de dengue.



La hausse des décès en 2021 à La Réunion est supérieure à celle observée en métropole (+ 7,6 %), où l’impact meurtrier de l’épidémie de la Covid-19 a été en comparaison beaucoup plus fort en 2020 qu’en 2021. En revanche, les décès augmentent bien plus fortement dans les autres départements et régions d’Outre-mer : entre + 30 % (en Guyane et en Martinique) et + 45 % (à Mayotte).



Selon les données de l’Agence régionale de santé (ARS), en mettant à part les décès de personnes concernées par une évacuation sanitaire vers La Réunion et qui n’y résidaient donc pas avant leur décès, environ 330 décès survenus en 2021 à La Réunion à l’hôpital1 concernent des personnes positives au Covid-19 (après environ 40 en 2020). Une grande partie d’entre elles étaient fragiles puisqu’elles souffraient de comorbidités (diabète, maladie cardiovasculaire, etc.). Ainsi, parmi les décès dont le certificat2 faisait mention à la Covid-19 entre septembre 2020 et mai 2021 à La Réunion, une autre cause était indiquée pour la moitié d’entre eux [ Santé publique France, novembre 2021]. En outre, en 2021, 30 décès sont attribués à la dengue.



Cette croissance des décès est plus marquée au deuxième trimestre et au mois d’août, au moment des vagues épidémiques qui ont touché La Réunion : c’est à ces deux périodes que le nombre de décès attribués au Covid-19 a été le plus important en 2021.



Comme au niveau national, la hausse de la mortalité touche uniquement les populations âgées de 65 ans ou plus. Les décès augmentent le plus fortement pour les 75 ans ou plus (+ 20 %). Avec 510 décès de plus qu’en 2019, cette tranche d’âge concentre les trois quarts de la hausse des décès observée à La Réunion entre 2019 et 2021. Pour les 60-74 ans, la hausse des décès est moins forte (+ 17 %, soit 160 décès de plus qu’en 2019). Comme au niveau national, le nombre de décès de personnes de moins de 50 ans est quasiment stable par rapport à 2019.



Contrairement au niveau national, la hausse des décès à La Réunion en 2021 est plus marquée pour les femmes (+ 19 % par rapport à 2019) que pour les hommes (+ 9 %). Les hommes demeurent malgré tout majoritaires et représentent 54 % des décès.



À La Réunion , les décès surviennent autant à domicile qu’à l’hôpital (46 % dans chaque cas), le reste des décès ayant lieu en établissements pour personnes âgées ou sur la voie publique. Par rapport à 2019, la part de décès à domicile augmente de 4 points. Au niveau national, 27 % des personnes décèdent à domicile.



Augmentation du nombre de naissances en 2021



En 2021, 13 470 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion. C’est 300 bébés de plus qu’en 2020 (+ 2,5 % après une stabilité entre 2019 et 2020), ce qui rompt avec la baisse quasi-continue des naissances depuis 2008. Au niveau national, le nombre de naissances augmente de 0,8 % en 2021, ce qui ne compense pas la forte diminution de l’année précédente (- 2,3 %).



Comme au niveau national, après un net recul du nombre de naissances au premier trimestre 2021, un net rebond intervient au second semestre. En particulier, les naissances augmentent de 9 % au dernier trimestre par rapport à la même période en 2020.



En 2021, l’augmentation du nombre de décès est supérieure à celle des naissances. En conséquence, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, diminue cette année encore et s’élève à + 7 730 en 2021, soit le niveau le plus faible depuis 1951. La population de La Réunion est ainsi estimée à 868 800 personnes au 1 er janvier 2022.



Sont présentés ici les naissances et les décès domiciliés à La Réunion, c’est-à-dire les naissances de mères qui résident à La Réunion et les décès de personnes qui habitaient à La Réunion. Ces statistiques d’état civil sont issues d’une exploitation des informations que les mairies transmettent à l’Insee. Il s’agit à ce stade d’estimations provisoires.



1 L’Ined estime à 5 % au niveau national les décès liés à la Covid-19 survenus à domicile [Pison et Meslé, 2021].

2 Sur le champ des seuls décès certifiés par voie électronique, qui couvrent 35 % des décès en mai 2021 mais 62 % des décès dans les établissements hospitaliers.