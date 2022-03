Mayotte Hausse de 48% des décès à La Réunion et à Mayotte depuis le début de l'année

Entre janvier et mars 2022, le nombre de décès est en hausse, en France et dans les Dom, ce qui représente 4,1 % de plus qu’en 2019 (+ 5 820 décès). Selon L'Insee, La Réunion et Mayotte paient un très lourd tribu en termes de mortalité avec une hausse de près de 50% des décès enregistrée. Par NP - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 11:41

En France métropolitaine, le nombre de décès enregistrés entre le 1er janvier et le 14 mars 2022 est supérieur de 3,5 % à celui mesuré sur la même période en 2019.



Sur cette période, toutes les régions de France métropolitaine, sauf deux, enregistrent une hausse des décès. Elle est la plus prononcée en Corse (+ 9 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 8 %) et en Occitanie (+ 7 %). Elle est la plus faible, inférieure à 2 %, en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France. Les deux régions qui enregistrent un nombre de décès très légèrement inférieur à 2019 (baisse de moins de 1 %) au cours de cette période sont le Centre-Val-de-Loire et la Normandie.



Les départements d’outre-mer connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1er janvier au 14 mars (+ 32,6 %).



La hausse des décès est particulièrement élevée à Mayotte (+ 48 %) et à La Réunion (+ 48 %) et la moins marquée en Guyane (+ 17 %).



L'Insee cependant précise que pour les départements d’outre-mer les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le nombre de décès pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre



Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l'Insee. Compte tenu des délais de transmission et de gestion, l’Insee publie les décès jusqu’au 14 mars. Ces données sont provisoires.



Source : Insee, état civil