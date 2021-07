International Harvey Weinstein encourt 140 ans de prison pour agressions sexuelles et viols à Los Angeles

Condamné à 23 ans de prison pour de multiples agressions sexuelles à New York en 2020, le producteur Harvey Weinstein doit maintenant faire face à la justice de l’état de Californie. Il encourt jusqu’à 140 ans de prison. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 07:11

Devant le tribunal de Los Angeles, le 21 juillet dernier, Harvey Weinstein a plaidé non coupable des onze accusations d’agressions sexuelles et viols sur cinq femmes.



Depuis 2020, Harvey Weinstein, célébrissime producteur déchu depuis le mouvement #MeToo, purge une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viol à New York. Ses ennuies judiciaires se poursuivent cette fois-ci à Los Angeles.



En Californie, Harvey Weinstein est notamment accusé d’avoir violé une femme d’origine italienne dans un hôtel de Bervely Hills en 2013, puis d’avoir agressé sexuellement Lauren Young, une actrice en herbe, dans une salle de bain d’un autre hôtel.



Lors d’une audience à huis clos, l’avocat du mis en cause, Mark Werksman, a demandé l’abandon de trois accusations remontant à 2004, en raison de l’expiration du délai de prescription, rapportent nos confrères de la presse nationale.



Le producteur de "Pulp Fiction" encourt jusqu’à 140 ans de prison, en plus de sa condamnation new-yorkaise. Il a toujours nié les faits à New York et à Los Angeles, affirmant que ses accusatrices étaient consentantes.



En avril dernier, Harvey Weinstein avait fait appel de sa condamnation à New York, à l’issue d’un procès retentissant.