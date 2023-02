A la Une . Harvey Weinstein condamné à 16 ans de prison lors de son second procès

L'ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans de prison pour un viol et deux agressions sexuelles. Cette peine s'ajoute à celle de 23 ans qu'il purge déjà pour des faits similaires à New York.

Par GD - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 07:26



Harvey Weinstein, ancien producteur hollywoodien âgé de 70 ans, a été condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agression sexuelle sur une mannequin européenne en 2013 dans un hôtel de Beverly Hills. Cette peine s'ajoute aux 23 ans d'emprisonnement qu'il purge déjà après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Weinstein a également fait appel de cette condamnation et a déjà annoncé son intention de faire appel du verdict de Los Angeles en clamant son innocence.



Weinstein, qui était considéré comme un "roi" d'Hollywood pour avoir produit des films primés comme "Pulp Fiction" ou "The Artist", a été accusé en 2017 de comportement sexuel prédateur. Ces révélations ont lancé le mouvement #MeToo, qui a encouragé les femmes à libérer leur parole sur les violences sexistes et sexuelles. Au total, près de 90 femmes, dont des actrices célèbres, ont accusé Weinstein de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de viols.



Le verdict de Los Angeles était mitigé car Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur une des plaignantes, acquitté sur une autre et les jurés se sont divisés pour les deux dernières, dont l'épouse du gouverneur de Californie. Pendant les quatre semaines d'audiences, les plaignantes ont détaillé les relations sexuelles qu'elles auraient subies sous la contrainte dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.



L'accusation a décrit Weinstein comme un ogre qui a longtemps eu une mainmise sur Hollywood grâce aux films qu'il a produits, qui ont remporté plus de 330 nominations aux Oscars et 81 statuettes, ce qui a empêché ses victimes de parler par peur de répercussions sur leur carrière.



La défense a nié toute contrainte et a affirmé qu'il s'agissait de relations consenties et mutuellement bénéfiques, tout en insistant sur le manque de preuves matérielles. Weinstein est également inculpé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996.