Culture Harmonie et Ana'el vous présentent leur nouveau séga

Harmonie et Ana'el ont sorti un nouveau titre en fin d’année. Le titre "Mon lumière 2" est accompagné d’un clip diffusé sur Youtube. Par LG - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 08:31

"Une chanson que l'on a voulue intense, généreuse et surtout pleine d’émotion. Une suite avant tout pour nos fans qui nous l'ont réclamée et que l'on voulait offrir pour finir cette année 2021 compliquée. Une chanson qui parle à tous, peu importe leur âge, leur histoire et leur vécu.... Et qui veut montrer que malgré la difficulté du quotidien, il faut savoir garder cette flamme et continuer à avancer ensemble".

Harmonie Frédérik et Ana'el, ce sont deux artistes amis dans la vie de tous les jours et qui partagent beaucoup de complicité dans le domaine de la musique.



En fin d'année 2021, ils ont voulu donner un peu de bonne humeur avec cette crise qui malheureusement détruit le quotidien des Réunionnais mais aussi des professionnels et des artistes. Harmonie et Ana'el vous présentent leur nouveau séga "Mon lumière 2", la définition même d'un travail d'équipe qui a donné naissance à la suite d'une histoire commencée en 2019 avec le premier volet de la chanson "Mon Lumière".