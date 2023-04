La grande Une Harcèlement, violences et viol : Hosman Gangate reste en détention

La partie est perdue pour Hosman Gangate qui reste incarcéré pour la suite des investigations dans le cadre de l'enquête pour harcèlement, violences psychiques et sexuelles et viol ouverte en février dernier. Quatre de ses compagnes sont restées constantes dans leur déclarations qui accablent le directeur de la Ligue réunionnaise de football. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 14:14





Même si pour l'heure la partie est aujourd'hui perdue pour Hosman Gangate, elle n'est que remise pour ses avocats qui ne vont vraisemblablement pas baisser les bras et tenter dans les prochains mois de faire en sorte que leur client sorte de détention. Ce mercredi, les magistrats de la chambre de l'instruction ont rejeté la demande de placement sous contrôle judiciaire du directeur technique de la Ligue de foot réunionnaise. Les risques de pression largement évoqués lors de l'audience publique de ce mardi ont convaincu les juges de la rue Juliette Dodu de laisser le quinquagénaire, accusé de harcèlement, de nombreuses violences aussi bien physiques que psychiques et de viol, derrière les barreaux. Quatre de ses compagnes, dont deux sont les mères de ses enfants, ont porté plainte. Deux d'entre elles se sont pour l'instant portées partie civile.

Hosman Gangate décrit comme un homme violent, accro au sexe et à l'alcool inspire la crainte et cultive une forme d'emprise sur celles qui ont partagé sa vie leur faisant vivre un "calvaire" et n'hésitant pas à diffuser des images intimes au sein de son réseau pour les humilier. Mais pas toutes selon ses avocats qui brosse le portrait d'un homme intelligent qui réfute tout ce qui lui est reproché.