Courrier des lecteurs Harcèlement scolaire

Par Une maman qui a des valeurs et qui se respecte - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 14:27

J’ai décidé de dénoncer certains faits au niveau de la Fonction publique à la Réunion qui sont dissimulés, alors que mon enfant mineur est en souffrance.



En effet, depuis que j’ai eu des problèmes dans mon travail et que j’ai déposé une plainte au tribunal depuis 2017 contre le harcèlement et plus. LE PROCÈS JAMAIS EU LIEU ! Mon enfant a des problèmes depuis l’élémentaire jusqu’au collège actuellement.



J’ai écrit dernièrement à Madame la Rectrice depuis le mois d’avril et au procureur de la République : mon fils ne part plus à l’école depuis le mois d’avril (moins de 16 ans) et on a essayé de l’inscrire dans une école privée qui ne nous a même pas répondu ! Le conseil de classe a pris une décision irrévocable : Redoublement !



Madame la Rectrice, vu que vous n’avait pas répondu à mon courrier AR, je me permets de vous demander par la presse : Pourquoi vous ne réagissez pas ? Par ailleurs, nous attendons de voir ce que Madame la Procureure fera !



Le pouvoir des hauts fonctionnaires pèse lourd apparemment.



Une mère victime comme son enfant, bloquée partout sur l’île ! Le pire on subit les attaques alors qu’on n’a rien fait !



Merci