Harcèlement scolaire : Une enquête ouverte par le parquet d’Épinalaprès le suicide de Lucas

La justice ouvre une enquête préliminaire pour harcèlement sur mineur de 15 ans, après le suicide de Lucas. Le collégien de 13 ans a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier à Golbey (Vosges). Ses parents et ses proches dénoncent le harcèlement dont faisait l’objet le collégien depuis des mois, à cause de son orientation sexuelle. Par La rédaction - Publié le Samedi 14 Janvier 2023 à 10:06

Dans un communiqué, le procureur d’Épinal (Vosges), Frédéric Nahon, a annoncé ce vendredi l’ouverture d’une enquête préliminaire pour harcèlement sur mineur de 15 ans suite au suicide de Lucas, un collégien vosgien de 13 ans. Lors de leurs auditions, les proches du jeune homme ont rapporté “des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège, en raison de son homosexualité, depuis plusieurs mois", poursuit le magistrat.



Les faits avaient été signalés à l’Education Nationale et "la situation a été prise très au sérieux par l'établissement, par le professeur principal", qui avaient “reçu les mineurs”, ajoute le procureur de la République.

Une marche blanche dans les prochaines semaines



La famille de Lucas n’a pas déposé plainte à ce stade de la procédure. Leur avocate, Me Faivre, a précisé que les parents souhaitent que les funérailles de Lucas "se déroulent dans la plus stricte intimité, sans la présence de la presse". Une marche blanche sera également organisée "dans les prochaines semaines".



“Toutes mes pensées vont à Lucas, sa famille et ses amis", a réagi le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, sur Twitter. Toutes mes pensées vont à Lucas, élève au collège L. Armand à Golbey, sa famille et ses amis. Je pense à tous les élèves comme lui harcelés : leur désespoir fonde ma détermination à empêcher toute forme de harcèlement. Aucun enfant ne doit trouver comme issue ultime le suicide.

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour les obsèques du jeune homme, qui devraient se dérouler aujourd'hui.