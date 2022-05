Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Harcèlement scolaire : L’Académie des Dalons sensibilise les jeunes





Véritable problème de santé publique, le harcèlement scolaire peut entrainer le décrochage, le repli sur soi, la perte d’estime de soi et aller jusqu’au suicide. C’est pour lutter contre ce fléau que l’Académie de Dalons se mobilise autour de projets collectifs à destination des collégiens et des lycéens.



La promotion 21 de l’Académie des Dalons de la Plaine des Cafres a réalisé un court métrage intitulé « Et si c’était toi ? STOP ! Au harcèlement scolaire ».



Ce film d’une dizaine de minutes retrace la vie d’une collégienne victime de moqueries, de brimades, d’humiliations, d’injures répétées.



Isolée, persécutée par ses camarades de classe, la jeune adolescente se suicide dans son établissement. Les images transcrivent une réalité dramatique.



Les « Dalons » ont su par un jeu d’acteurs simple et réaliste toucher et prévenir ces comportements agressifs et violents trop souvent banalisés qui peuvent faire basculer les victimes.



La promotion 26 de l’Académie des Dalons du Bernica a, quant à elle, présenté en avant-première, ce jeudi 5 mai, son spectacle « Art Seulement » toujours, sur le harcèlement scolaire.



Adossée à la création de supports de type bande dessinée, cette action de forum-théâtre est construite autour d’un scénario issu de l’expérience de vie de ces jeunes Dalons et des travaux de recherche effectuées sur le sujet. La scène, la bande dessinée et le fonker doivent favoriser les échanges auprès des collégiens et lycéens concernés.



La violence dans l’espace scolaire choque beaucoup, sans qu’on parvienne à la bannir totalement des cours de récréation, des couloirs et des salles de cours. Elle prend aujourd’hui d’autres canaux ceux des réseaux sociaux avec le cyberharcèlement.





En lien avec les associations, et aux côtés de ses partenaires publics, le Département s’engage dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce fléau figure d’ailleurs parmi les priorités du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) depuis quelques années.



C’est ensemble, au travers la promotion d’initiatives collectives que nous arriverons à lutter contre ce problème de santé publique qui touche nos jeunes. Stop au harcèlement scolaire.





