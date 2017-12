Faits-divers Harcèlement moral : Six mois avec sursis requis contre une administrative de la Préfecture

Six mois de prison avec sursis ont été requis vendredi à l’encontre d’une secrétaire administrative de la Préfecture de La Réunion. Elle était accusée par une employée de harcèlement moral.



Selon la plaignante, les faits remontent "entre 2006 et 2011", mais le magistrat a estimé que ces faits étaient confirmés entre 2010 et 2011. La plainte a été déposée en janvier 2012. Une confrontation avait eu lieu en mars 2016 où la plaignante et la prévenue ont été interrogées par le juge d'instruction. La plaignante a indiqué qu'elle n'était pas la seule à être harcelée par sa responsable.



La prévenue a été mise en examen pour "harcèlement moral, agissements répétés ayant pour objet ou causé une dégradation de travail mettant en péril la santé des employés".



Lors de l’audience vendredi, la prévenue a indiqué qu’elle avait désormais "un petit clignotant dans sa tête pour lui empêcher de dépasser les bornes" . L'avocat de la plaignante "lui a rétorqué qu’il lui manquait un feu rouge". Le magistrat a en effet estimé que les propos et les agissements répétés de la prévenue "ont eu une dégradation des conditions de travail de la plaignante, susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité mais aussi d’altérer sa santé physique ou mental et de compromettre son avenir professionnel".



L'affaire a été mise en délibéré le 23 février prochain.





