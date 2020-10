La grande Une Harcèlement moral : 1 an de prison et 5 ans d'inéligibilité requis à l'encontre d'Ibrahim Patel

La procureure a requis 1 an de prison contre le président de la CCIR, Ibrahim Patel, pour harcèlement moral, ce vendredi. Il encourt aussi 5 ans d'inéligibilité. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 14:12 | Lu 1540 fois

Le président de la CCIR (Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion), Ibrahim Patel, était jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi pour harcèlement moral sur deux employées entre 2012 et 2015. À ses côtés, Abdoul Amode, qui était à l’époque directeur de plusieurs pôle de la CCI, Nicole Boyer, directrice des ressources humaines, et Patrick Honorine, directeur général en intérim. Du côté des parties civiles, deux anciennes employées qui affirment avoir été mises de côté, harcelées et humiliées. L’une d’elle est même diagnostiquée comme invalide dû à sa dépression, depuis 2015.



Les réquisitions sont tombées en début d'après-midi :

1 an de prison dont 6 avec sursis ainsi qu'une peine de 5 ans d'inéligibilité a été demandée à l'encontre d'Ibrahim Patel.

1 an dont 6 ferme ont aussi été requis contre Patrick Honorine

Nicole Boyer est visée par une peine de 8 mois de sursis

Abdoul Amode est lui concerné par la réquisition d'une peine de 6 mois de sursis



La procureur réclame aussi une amende de 50 000 euros à l'encontre de la CCIR



Retour sur les faits



La première avait porté plainte en 2013, la deuxième peu de temps après. Ce n’est qu’en 2015 que ces plaintes ont été transmises au commissariat Malartic et les auditions des prévenus et témoins réalisées.



Les premiers faits abordés par le tribunal sont la création d’un "pôle aménagement et gestion du patrimoine" suite à la perte de la gestion de deux sites : le port de la Rivière des Galets et l’aéroport Roland Garros. Une période tendue où ses deux concessions représentaient 60% du personnel et 70% du budget de la CCIR. Un premier incident est rappelé : Ibrahim Patel aurait, furieux, proféré des menaces de sanction en pleine réunion suite à la publication d’un rapport mettant en cause la gestion d’un patrimoine. "J’ai tenu des propos malheureux et je m’en excuse mais je n’ai pas menacé ni souhaité harceler ou vexer ces deux personnes", assure-t-il, malgré des critiques clairement visées au sujet de ce rapport mentionnées dans les vœux du président en janvier 2013.



Il s’en est suivi la fermeture de ce pôle et le déplacement des deux employées – l’une d’elle directrice du pôle, mutée au port de Saint-Gilles pour un poste d’assistante mais sans fiche de poste ni détails de fonction et pendant un mois, sans bureau ni matériel. Et pour les affaires personnelles à récupérer dans son ancien bureau ? L’accès à son bureau lui aurait été refusé et ses affaires jamais retrouvées. Et les soucis auraient continué à leurs nouveaux postes. "Le harcèlement moral c’est aussi laisser un employé sans activité", affirme Me Jérôme Maillot, avocat de l’une d’elle. "C’était même un poste inexistant et les témoins l’ont dit : c’était un traitement anormal".



Une ambiance malsaine à la CCIR



Mais les agents du personnel se plaignent du management d’une d’elle et une enquête est lancée. "J’ai entendu tout le monde se plaindre de leurs conditions de travail", a précisé Ibrahim Patel. Les agents menacent même en février 2015 de lancer un mouvement et elles se voient mises à pied.



Pour la procureure, "il y a manifestement un problème à la CCIR". "Les méthodes employées sont dans l’urgence, humiliantes, délirantes et indignes, poursuit-elle, au lieu de travailler avec les autres et valoriser les compétences. Il y a un problème de dialogue". En effet, le cabinet Secafi avait même réalisé une inspection au sein de la CCIR, dévoilant de nombreux cas de stresse et un risque important de burn-out. Une situation qui perdure : "Plus de la moitié des effectifs se disent aujourd’hui en souffrance au travail. On parle ici de harcèlement institutionnel. Il faut prendre la globalité et la succession de faits et ce sont les conséquences humaines qu’il faut examiner", explique la procureure. Et les conséquences de ces "mises au placard" et cette "dégringolade" professionnelle a entraîné des arrêts maladie et dépressions.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

