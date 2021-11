A la Une . Harcèlement : Une manifestation ce samedi pour dire non à la violence en milieu scolaire

La FCPE 974 appelle au rassemblement ce samedi sur le parvis des droits de l'homme de Saint-Denis pour lutter contre le harcèlement scolaire. Par N.P - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 09:44

Alors que ce jeudi 18 novembre se tenait la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et que le 20 novembre marque l’anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, la FCPE appelle parents, enseignants, élus et rectorat à se rassembler massivement ce samedi sur le parvis des droits de l'homme à Champ Fleuri (Saint-Denis) à partir de 10h30.



"Venez nombreux pour dénoncer les conditions de scolarité de nos enfants et ensemble exigeons un état des lieux général de ce phénomène qui gagne en proportion de jour en jour ! Tous ensemble contre la violence en milieu scolaire", appelle Daniel Amouny, le président départemental FCPE974.



"Pour la FCPE, plus que jamais, élus, familles et toute la communauté éducative avons un devoir d’exigence pour les enfants et les jeunes, dans ce contexte autrement plus tourmenté que, ce que nous avons connu à leur âge. L’urgence est à leur construire un présent qui leur permet de se projeter dans l’avenir", poursuit le président départemental. "Crise sanitaire installée, urgence du défi écologique, inégalités socio scolaires et précarité aggravées, désinformation, intoxication médiatique, violences entre pairs, adulte/enfant, intrafamiliale ou enjeux géopolitiques pour n’en citer que quelques-uns, ont des impacts profonds sur le développement des enfants et des jeunes, sur leur santé, sur leur psyché, sur leurs apprentissages mais aussi sur leur confiance en l’avenir et certainement dans les adultes et les institutions".