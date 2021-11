A la Une . Harcèlement : "On a commencé à m’appeler petit cochon à la maternelle"

Yaelle, une jeune Portoise victime de harcèlement scolaire et de grossophobie, a tenu à délivrer un message fort pour dénoncer le harcèlement qu'elle a subi. Du haut de ses 10 ans, ses mots et sa positivité ont ému les internautes mais surtout permis à ses proches d'agir. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 11:21

Dans une vidéo postée sur les réseaux, la jeune fille dénonce des propos violent dont elle a été la cible :



“Je voulais parler du harcèlement d’aujourd’hui. On commence à beaucoup me critiquer, à me parler mal dans le dos, à vraiment me toucher au fond du cœur. (...) On a commencé à me parler méchamment : t’es grosse, tu peux pas être copine avec nous, pourquoi tu es si grosse, pourquoi tu es née comme ça ? On a commencé à m’appeler petit cochon à la maternelle, ça me touchait vraiment", déclare l'enfant.



Là, je souris, vous voyez ?



Forte de caractère, Yaelle tient aujourd’hui sa revanche sur ses harceleurs : “Là, je souris, vous voyez ? Je souris parce qu’en moi, je serai toujours belle. (...) On dit que la beauté se trouve à l'intérieur. J’ai un très bon cœur. Même si j’ai un vilain corps, j’ai un très bon cœur. Je suis très gentille, donc faite comme moi !”



Profondément touchée par le message et le courage de Yaelle, sa mère découvre le harcèlement scolaire et la grossophobie dont est victime sa fille : "Je n'en savais rien, ça m'a brisé le coeur mais ça m'a aussi permis d'agir. L'établissement scolaire a alors été mis au courant, et a organisé des échanges avec les élèves". Depuis, les tensions se sont apaisées et Yaelle, bonne élève de CM2, reste forte.



La jeune fille sait aujourd'hui qu'elle peut compter sur le soutien de ses proches pour affronter les quelques critiques dont elle continue de faire l'objet.



Un numéro vert pour les victimes



Comme Yaelle, on estime que près de 700 000 élèves seraient victimes de harcèlement scolaire. Pour lutter contre le phénomène, un numéro d'écoute et de prise en charge est à disposition des familles et des victimes, le 3020.