Le Maire de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN, et les élus du Conseil Municipal ont été aux cotés de la communauté juive de de l’île le mercredi 1er décembre afin de célébrer Hanoucca, l’une des plus importante fête juive faisant référence à un évènement historique nommé “La Révolte des Maccabées”.



Installée sur la place du débarcadère, la Ménorah, ou chandelier à sept branches, a été illuminée tour à tour par le rabin Mendel SIBONY le Maire, Emmanuel Séraphin, le président de l’association juive de la Réunion, Marc OBADIA, l’adjointe déléguée au dialogue entre les cultes, Jacqueline CARPIN et le maître de cérémonie, Éric MANDEL à l’issue des discours des officiels.



Cette fête des lumières juive durera huit jour afin de représenter symboliquement la liberté et la victoire contre l’intolérance, la discrimination et le rejet de l’autre.