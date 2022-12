Hanoucca, l’une des plus importante fête juive célébrée à Saint-Paul

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élu(e)s du Conseil Municipal étaient aux côtés de la communauté juive de l’île ce mercredi 21 décembre afin de célébrer Hanoucca, l’une des plus importantes fête juive faisant référence à un évènement historique nommé “La Révolte des Maccabées”. Installée sur l’Hôtel de Ville, la Ménorah, ou chandelier à sept branches, a été illuminée tour à tour par le rabin, Mendel SIBONY, la Députée, Karine LEBON, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, le président de l’association juive de La Réunion, Marc OBADIA, l’élu au Plan Éducatif Global, Salim NANA IBRAHIM, l’adjointe déléguée au dialogue entre les cultes, Jacqueline CARPIN, et l’élu Irchad OMARJEE, délégué à l’Aménagement, au Développement économique de la Ville, à la gestion économique du territoire communal et aux relations avec les chambres consulaires. Cette fête des lumières juive durera huit jours afin de représenter symboliquement la liberté et la victoire contre l’intolérance, la discrimination et le rejet de l’autre.