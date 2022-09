Santé Handidonnées, la plateforme unique sur le handicap à La Réunion

L’ARS de La Réunion annonce le lancement du site Handidonnées qui recense les connaissances relatives sur les situations de handicap et l’offre d’accompagnement dans l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 12:30

Le communiqué : Le site Handidonnées est une plateforme de mise à disposition de connaissances relatives aux publics en situation de handicap et à l’offre d’accompagnement à La Réunion. Il s’adresse à tous et est en accès libre : institutionnels, professionnels, chercheurs, familles et aidants. Déployé à La Réunion par le Centre Régional d'Etudes d'Actions et d'Informations (CREAI Océan Indien) avec le soutien de l’ARS, ce site d’information est accessible depuis le 19 septembre 2022.

Handidonnées, qu’est-ce que c’est ?

Présentation Cette interface unique, ouverte à tous, permet d’accéder à des données statistiques sur le parcours des personnes en situation de handicap à La Réunion.

Les indicateurs présentés reposent sur des données existantes, rassemblées et exploitées par le CREAI. Ils sont constitués de données fiables issues de sources pertinentes (Education Nationale, DEETS, ARS, INSEE, CAF, AGEFIPH, …), avec une mise à jour régulière en fonction du rythme de production des données.

Le site a également vocation à présenter et mettre à disposition des études réalisées par les partenaires locaux dans les champs médico-sociales et sanitaires, en lien avec le handicap.

Objectifs Le site recense des éléments quantitatifs et qualitatifs qui permettent de répondre à de nombreuses interrogations : Combien de places en ESAT à La Réunion ? Quelle proportion de bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés vit à domicile à La Réunion ?...

En rendant accessible et en valorisant ces informations statistiques, Handidonnées vise à : • améliorer la connaissance des parcours des personnes en situation de handicap • améliorer l’observation de l’offre médico-sociale territorialisée et de son évolution • favoriser le partage d’information entre les acteurs • contribuer au renforcement du partenariat entre les acteurs institutionnels.

À qui s’adresse le site internet ?

Le site Handidonnées s’adresse à toute personne ou organisme qui recherche des informations fiables et à jour.

Il doit leur permettre de répondre à des questions simples et essentielles sur les enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, leurs principales caractéristiques et leurs modalités d’accompagnement à chaque étape de leur parcours : scolarisation, emploi, vie à domicile, vie en établissement, etc. Comment y accéder ? Consultez le site internet et accédez aux données ici



