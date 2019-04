Handidanse: Une thérapie formidable pour les personnes en situation de handicap

Le Conseil départemental a accueilli Cécile Avio, Présidente d'honneur de la Fédération française de Handidanse qui vient pour la première fois sur l’île. Au programme de son séjour : la rencontre des différentes associations de personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur social d'établissements spécialisés et de danseurs professionnels ainsi que la visite de structures adaptées. Son déplacement a également pour objectif de sélectionner, lors du Championnat régional de danse qui se déroulera à Sainte-Marie le 9 avril, le groupe qui ira défendre les couleurs de La Réunion au Championnat de France Handidanse en juin à Dunkerque.



"Au titre de ses missions, le Département soutient les personnes en situation de handicap et depuis deux ans, l’handidanse. De nombreux Réunionnais connaissent cette discipline qui est un formidable moyen d’expression. Depuis 2017, les prestations des réunionnais lors du concours national de handidanse sont remarquées, et l’année dernière, La Réunion a remporté la médaille d’or ; il était alors nécessaire pour la Présidente de la Fédération nationale de venir sur l’île et de rencontrer les différents acteurs", a souligné Marie-Paule Balaya, Vice-présidente du département déléguée aux personnes âgées et personnes handicapées.



Le Concours National Handidanse a été créé en 2012 mais cela fait 25 ans que Cécile Avio mène un combat journalier pour faire valoir les droits de chaque personne handicapée car elle est convaincue que l’art de la danse a sa place dans le domaine de l’intégration, l'inclusion en tant que messages corporels et sensoriels: "je suis ravie d’être ici. C’est une grande première pour moi ! J’ai découvert les Réunionnais lors des rencontres nationales. Ce sont des danseurs chaleureux respirant la joie de vivre. Ils sont la générosité même. Je sème des graines un peu partout et je souhaite que handidanse puisse prospérer sur l’île. La danse permet à toutes ces personnes handicapées d’harmoniser leurs différences, de s’exprimer, de développer et d’affirmer leur personnalité et de s’intégrer. J’ai animé deux stages de handidanse à Saint-Paul au cours desquels j’ai vu de magnifiques danseurs dépassant leur handicap ; lors du colloque de ce jour, j’ai pu promouvoir les bienfaits de la danse sur les personnes en situation de handicap et répondre aux interrogations des professionnels de la danse ou du secteur social d’établissements spécialisés. Demain sera un autre temps fort de mon séjour avec la rencontre régionale. De nombreuses associations se sont inscrites et j’ai vraiment hâte de découvrir l’ensemble des talents".



Le Département est partenaire de Handidanse et accompagnera l’association qui partira en métropole. "La Collectivité soutient les clubs. J’ai vu ce que la danse pouvait apporter à ces personnes. C’est une thérapie formidable et il faut les aider à avancer. Quand je vois ce qu’elles sont capables de faire, quand nous les valorisons sur un podium et leur remettons des prix, voir le bonheur sur leur visage, me remplit de joie" s’est exclamée Marie-Paule Balaya.



Rendez-vous ce mardi 9 avril à la salle polyvalente de Duparc à Sainte-Marie pour applaudir et soutenir les danseurs handidanse. Plus d’une dizaine d’associations seront présentes et donneront tout ce qu’elles ont pour être sélectionnées pour le championnat national.