Handicap, formation et inclusion : Le service Ressources Handicap Formation fête ses 3 ans d'activités

Ce mardi 10 mai 2022, le service Ressources Handicap Formation, service de l’Agefiph porté par la Cité des métiers de La Réunion a fêté ses 3 ans. Pour l’occasion, plus de 100 partenaires (centres de formation, acteurs de l’insertion et de l’emploi, entreprises) ont participé à la journée « Destination inclusion » : une journée dédiée aux thématiques de l’accessibilité des formations et de l’insertion des personnes en situation de handicap.



La journée a été introduite par Mme Laurence Alsaté-Montagne, Déléguée régionale de l’Agefiph :



« Pour répondre à son ambition d’agir pour développer les capacités inclusives des organismes de formation, l’Agefiph, en lien avec ses partenaires institutionnels, propose l’appui des Ressources Handicap Formation (RHF). La notion d’inclusion induit une profonde transformation de nos systèmes et implique de développer des environnements de formation plus « capacitants », mieux outillés, mieux formés pour accueillir et sécuriser les parcours de formation des personnes « autrement capables ». Ainsi, le service RHF est une offre de service intégrée de l’Agefiph pour développer l’inclusion en formation. »



Son intervention a été suivie de celle de Mme Karine Nabenesa, Présidente de la Cité des métiers de La Réunion, qui porte aujourd’hui le service Ressources Handicap Formation.



« Pour la Cité des métiers de La Réunion, véritable terrain d’innovation et d’actions dans les questions liées au projet professionnel, porter le service Ressources Handicap Formation et ce dès sa première phase d’expérimentation, c’est-à-dire dès 2019, fait sens. C’était l’occasion d’accueillir un service qui œuvre concrètement pour l’accessibilité et l’inclusion. Aujourd’hui, nous sommes heureux de contribuer à l’évolution de ce service. Nous avons réussi à le soutenir mais aussi à le promouvoir en le rendant visible et lisible. Il s’agit là du résultat d’un travail d’abord multi partenarial, puis d’équipe ! Concrètement, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’un service qui accompagne des Organismes de Formation et des Centres de Formation d’Apprentis dans une démarche de progrès continu soutenue par une « Charte de Progrès » visant à mieux répondre aux obligations légales. Nous parlons d’outiller les acteurs pour qu’ils puissent répondre efficacement à l’obligation d’accessibilité des formations. Nous parlons de personnes en situation de handicap qui aujourd’hui peuvent se former plus sereinement ! » Karine Nabenesa, Présidente de la Cité des métiers de La Réunion



L’événement « Destination inclusion », a eu plusieurs objectifs :

Faire état des activités du service Ressources Handicap Formation à La Réunion, en apportant des éléments de bilan, des témoignages de bénéficiaires ;

Mettre en avant la nécessaire démarche de politique handicap et d’accessibilité en formation

Les temps forts de la journée « Destination Inclusion »

Le matin : 90 partenaires étaient présents pour assister à 2 plénières autour de la politique handicap des centres de formation et de l’accessibilité.

L’après-midi : Une dizaine d’entreprises ont participé à un jobdating de l’alternance à destination d’une quanrantaine de demandeurs d’emploi en situation de handicap orientées et positionnées par les acteurs de l’emploi et de l’insertion de l’île. Les missions et objectifs du service Ressources Handicap Formation à La Réunion



La Ressource Handicap Formation contribue à renforcer l’égalité des chances dans la formation. Elle assure une meilleure prise en compte de la diversité des besoins des apprenants et permet aux formations professionnelles d’être inclusives.



Cette offre de services vise à :

Permettre aux acteurs de la formation, de l’emploi et du handicap de travailler ensemble pour mieux sécuriser les parcours de formation.



Accompagner les OF et CFA à penser et organiser leur accessibilité : organisationnelle, technique, physique, pédagogique… jusque dans la conception même de leurs actions de formation.

Soutenir le référent handicap pour lui permettre de proposer des parcours de formation adaptés aux besoins des apprenants. Pour cela, la Ressource Handicap Formation s’appuiera sur une connaissance toujours renouvelée des différents acteurs de l’emploi, de la formation, du handicap (...) et de leurs missions, qu’elle mobilisera et mettra en lien en s’appuyant sur des outils communs Ressource

Handicap Formation et des méthodes collaboratives visant leur autonomie.



Pour qui ?

Tout acteur de la formation relevant du champ d’intervention de l’Agefiph :

Organisme de formation professionnelle (continue ou en alternance) souhaitant développer sacapacité à accueillir des personnes en situation de handicap et/ou ayant besoin d’un appui à la recherche de solutions d’aménagement pour une situation individuelle.

Demandeur d’emploi, salarié ou alternant porteur d’un projet de formation validé.

Référent de parcours identifiant des écarts entre les exigences de la formation et les répercussions du handicap de la personne, souhaitant bénéficier d’un appui.

Les chiffres clés du service Ressources Handicap Formation à La Réunion



Depuis sa création, le service Ressources Handicap Formation c’est :

230 sollicitations et appuis à des situations individuelles

158 organismes de formation rencontrés via des ateliers de sensibilisation ou de professionnalisation

