Communiqué Handicap à la Réunion, une "petite" fenêtre entrouverte ?

Le GARDPH a été reçu par la directrice de cabinet du ministre de la Santé et le directeur de l'ARS Réunion. Par N.P - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 11:29

Le communiqué :



Le Groupement des Associations pour le Respect des Droits des Personnes Handicapées (GARDPH) a présenté à la presse le 15 novembre 2022 la situation de non-effectivité des droits ouverts par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à La Réunion (CDAPH).



Une première prise de parole « coup de poing » qui semblerait suivie d’effets ; une délégation du GARDPH représenté par Christine Caruel, présidente de la CDAPH a été reçu le 28 novembre en Préfecture par Carole Bousquet-Bérard, directrice de Cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, en présence de Gérard Cotellon, directeur de l’ARS Réunion. Le GARDPH espère un plan de rattrapage significatif en équipement médico-social dès 2023.





Suite à la CDAPH plénière du mardi 29 novembre, le GARDPH a pris bonne note des annonces faites par la représentante du Conseil départemental :

Nous avons appris que 88 places en établissement médico-social étaient actuellement autorisées, mais non ouvertes, car les bâtiments sont en cours de construction. Des appels à projets ont été lancés pour 190 places en Établissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), et Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). 70 places de d’Établissement d’Accueil Non Médicalisé ont été ouvertes en 2021 en extension des établissements existants. Le Département, augmenterait de 40% l’offre d’hébergement pour personnes avec handicap sur les cinq prochaines années. Le prochain Schéma Départemental d’Organisation Médico-Sociale (SDOMS) est en cours d’élaboration. Les associations regroupées au sein du GARDPH se réjouissent de ces avancées. Elles souhaitent cependant rappeler que le précédent SDOMS a pris fin en 2017 : le Département n’a plus de feuille de route médico-sociale depuis cinq ans.



D’après les chiffres de la MDPH, les deux tiers des personnes vivant avec un handicap et orientées en EANM, FAM, SAVS et SAMSAH sont en attente de places, soit 3 656 personnes au 31 décembre 2021.



« Nous constatons que les annonces du Conseil départemental se chiffrent en dizaines alors que le manque de places se chiffre en milliers ! » rappelle Christine Caruel.



Pour résorber les listes d’attente, nous attendons du Département un programme de rattrapage d'une toute autre envergure, réellement à la hauteur des besoins, de 600 places par an sur cinq ans :

150 places par an en FAM (Foyer d’accueil médicalisé) 100 places par an en EANM (Etablissement d’accueil non médicalisé) 150 places par an en SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale) 200 places par an en SAMSAH (services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés)

Le GARDPH demande également la création de Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile spécialisés dans les différents champs du handicap, à la hauteur de l'ambition d’inclusion par l’habitat des personnes vivant avec un handicap.



Neuf associations se sont regroupées au sein du GARDPH : Adapei (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) Adedim-Afadeha (Association de familles pour la défense et la représentation des personnes gravement handicapées) Bel Avenir 974 (Institut médico-éducatif) Autisme Réunion Collectif AVEC (accompagnement à la vie sociale à l'enfance et à la citoyenneté) Dys Semblable (enfants porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages) Saint-Paul Handisport Oriapa (personnes âgées) Unafam (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes malades et/ou handicapées psychiques)