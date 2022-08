A la Une . Handicap : Un défilé de mode et des stars pour financer des fauteuils roulants

Rachelle Rivière, fondatrice de l’association Atypik Beauty, organise le 17 septembre prochain un défilé caritatif en faveur des personnes en situation de handicap. Un défilé suivi d’une soirée dansante avec à l’affiche des artistes comme T-matt, Black T ou encore PLL. Par Nicolas Limbé - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 12:59

Cet événement veut récolter des fonds pour aider des personnes en situation de handicap pour l’achat de fauteuils et tout accessoire nécessaire, non pris en charge par la sécurité sociale. Les places sont donc vendues à 15 euros.



Le thème de ce Charity Evening est bien sûr l’inclusion des personnes porteuses de handicap et de leur acceptation. Selon Rachelle Rivière, "il reste beaucoup de choses à faire. Cela a évolué par rapport à avant, mais il manque des aides et des sorties pour les handicapés. Il n’y a pas assez d’associations qui proposent des activités adaptées."



Avec son 4e défilé, elle veut envoyer un message fort et donner de l’espoir. "Ce qui doit changer, c’est surtout le regard des autres personnes. Dans leurs yeux, c’est comme si c’était grave, comme si c’était une maladie grave. Alors que ce sont des personnes comme nous. (…) En 2021, c’était mon premier défilé avec des handicapés, c’était une première sur La Réunion. Avant, associer mode et handicap n'était pas possible". Elle ajoute : "Une fille qui ne marchait pas du tout, mais pas du tout. Pour le premier défilé, elle a réussi à faire deux pas. C’est déjà pas mal et ça donne de la confiance."



C’est pour cela que la présidente de l’association veut apporter sa pierre à l’édifice. Les fonds récoltés vont, entre autres, pouvoir financer des fauteuils spécialisés pour les activités en extérieur, tels que les fauteuils pour jouer au tennis, au basket ou encore à la pétanque. Il manque aussi des accessoires électriques pour les voitures. "Ils n’ont pas ce genre d’accessoires parce que ça coûte cher, du coup ça ne fait pas avancer la situation."

Le défilé se tient en partenariat avec différents magasins de l’île. Pour ce qui est du style, sont prévus des vêtements de sport (street wear), maillots de bain, tenues de soirée et tenues de ville. Quant aux modèles, ils seront de tout type, et tous seront mélangés : des hommes et des femmes, ronds, minces, handicapés ou valides… À son premier événement, Rachelle n’attendait qu’une petite centaine de personnes. Au moins trois cents personnes sont venues. Preuve que les Réunionnais sont réceptifs à ce genre d’initiative.



Le programme se présente en deux parties : dès 16h à la salle du foirail à Piton St Leu, début du défilé. Puis à 19h se lance la soirée dansante avec les artistes et DJs, T-matt, Black T ou encore PLL.



Pour ce Charity Evening, Rachelle Rivière tient à remercier le label Idyll Music Production qui soutient de bout en bout son projet.