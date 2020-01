Sport Réunion Handball: Melvyn Richardson retenu pour l'Euro, Nicolas Claire réserviste





Didier Dinart a annoncé sa liste définitive ce jeudi, à la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France masculine de handball à l’Euro contre le Portugal. Nicolas Claire faisait partie de l'équipe de France médaillée de bronze lors du précédent Euro.



S'il n'a pas été retenu pour cette édition, Nicolas Claire aura malgré tout le statut de joueur réserviste et restera malgré tout avec le groupe. Malgré sa position, Nicolas Claire est resté "très positif et au service du collectif" comme il l'explique au site Sport365.



En revanche, pas de souci pour Melvyn Richardson. Le demi-centre du Montpellier HB sera bien de la partie avec les Bleus, qui viseront une place dans le dernier carré et pourquoi espérer aller au bout de cet Euro, avec en ligne de mire une qualification directe pour les JO de Tokyo.



Ailiers gauches: Grébille, Guigou

Arrières gauches: Lagarde, E. Prandi

Demi-centre: N. Karabatic, M. Richardson

Arrières droits: Mem, Remili

Ailiers droits: Abalo, Porte

Pivots: Fabregas, Sorhaindo (cap.), Tournat

Défenseur: Dipanda

