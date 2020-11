Hameçons dans le bec, fil de pêche autour du cou: Une tortue sauvée

Communiqué de Kélonia



Aquabulle a récupéré une belle tortue imbriquée (43,5kg et 75cm de longueur de carapace) à la Pointe au sel, avec plus d'un mètre de fils de pêche sortant du bec et entouré autour du cou. La tortue transférée au Centre de soins de Kelonia et a été opérée jeudi matin pour retirer 2 hameçons plantés dans sa gorge.



Cette jeune femelle est connue depuis 2015, date à laquelle elle a été photographiée pour la première fois.