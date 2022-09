Rubrique sponsorisée Haltérophilie : une cuvée 2022 exceptionnelle

Par Ville de Saint Paul - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 11:30

Ce mercredi 7 septembre, Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul, et Patrick LEGROS, délégué à la politique sportive, ont reçu les membres de l’association SCHM (Sporting Club d’Haltérophilie et de Musculation de Saint-Paul), un club affilié à la FFHM. Présidé par Jean-Luc RICHARD, ce club d’haltérophilie-Musculation s’est illustré récemment lors des derniers championnats de France à Comines.

Ismaël, Alicia, Maëva, Kelya, Adèle, Séréna, Maëllys, Etienne… Tous ces adolescents partagent un point commun. Ils ont tous décroché une médaille aux championnats de France Masters d’Haltérophilie qui se sont déroulés en avril dernier à Comines. Sur une délégation de 12 marmailles, 5 marmailles sont revenus avec de l’or et 4 avec la médaille d’argent. Avec leur coach Olivier Richard, nos jeunes saint-pauloises et saint-paulois du Sporting Club d’Haltérophilie et de Musculation se sont illustrés au plus haut niveau, portant fièrement les couleurs de notre île, et plus précisément de notre ville.



“L’haltérophilie est une discipline exigeante qui demande du travail. Votre parcours est exceptionnel, surtout à votre âge, pour atteindre ce haut niveau de performance”, félicite le premier magistrat. Entourés par des parents qui sont souvent les “premiers coachs”, les adolescents ont la chance de s’entraîner avec une athlète de renom : Sabrina RICHARD, qui n’est autre que la première femme haltérophile française à participer aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Rien que ça !



Et pour encourager la performance et le dépassement de soi, le premier édile souligne l’importance de pratiquer une activité sportive régulière dans la vie de tous les jours. Terre des talents et des créativités, Terre de Champions, la Commune rappelle son soutien entier aux associations sportives.



“Quel que soit le milieu d’où l’on vient, on est toujours à égalité lors des compétitions”, rappelle Emmanuel SÉRAPHIN avant de souhaiter aux jeunes athlètes présents ses meilleurs voeux de réussite dans leur discipline.