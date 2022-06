Haltérophilie : Les U13 s’illustrent aux Championnats de France

La Ligue Régionale a encore fait sensation le 17 juin dernier au gymnase Jean DEBUF à Comines (59) pour les Championnats de France U13. Les jeunes athlètes ont remporté 2 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 1 médaille de bronze, une 4ème place et un athlète non classé lors de la finale du trophée des minimes. Le SCHM Saint-Paul a même remporté le challenge du meilleur club et son athlète Kélia RICHARD a décroché la 2ème à l’indice scratch. Après les bons résultats des championnats de France Elite à Figeac la semaine précédente, ce sont 6 titres de champions de France, 9 vice-champions de France et un médaillé de bronze qui ont été remportés par nos athlètes réunionnais. La saison 2021-2022 se termine donc en apothéose et avec un record historique de podiums aux championnats de France. La progression de l’haltérophilie Réunionnaise se poursuit et particulièrement chez les jeunes ! Gageons que 2023 soit encore meilleure pour nos championnes et champions saint-paulois !



Photos : Facebook – Page Haltérophilie Réunion