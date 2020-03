Halte aux dépôts sauvages !

Volume : 2 m3 maximum

Jour de sortie : uniquement la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même : Voir votre calendrier

Faites attention à bien trier vos déchets (pas de mélanges pour qu’ils puissent être acceptés au recyclage) : les déchets végétaux séparés des encombrants.

Placez-les loin des clôtures, barrières, panneaux, boîtiers, fils électriques, arbres ou fossés, pour qu’ils puissent être collectés par les camions sans dégradation des biens privés ou publics.

Ne laissez pas vos déchets n’importe où (devant les déchèteries, autour des corbeilles de propreté urbaine, autour des bornes à verre, sur le bord des routes, dans les ravines, …) et n’importe quand ! Évitons d’empirer davantage la situation sanitaire (risques de dengue). Suivez bien les consignes ci-dessous.Suite aux consignes gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19, le TCO a annoncé la fermeture des 13 déchèteries Pour rappel, les collectes de déchets en porte-à-porte sont maintenues Aussi, les services du TCO vous demandent de respecter votre calendrier de collecte en présentant vos déchets la veille au soir.Si vous avez manqué cette collecte, les services vous demandent de garder vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte.Pour rappel, La Réunion est également impactée par une épidémie de dengue et il appartient à chacun de ne pas créer de gîtes larvaires.Sachez que les installations de traitement de déchets fonctionnent normalement : stations de compostage de végétaux, centre de tri des emballages et des encombrants, station de transit et site d’enfouissement des ordures ménagères.Vous pouvez y déposer vos déchets (prestation payante). Comme vous le savez, en qualité de professionnel, le coût de traitement de vos déchets doit normalement être intégré dans votre prix de prestation.Sinon, gardez vos déchets jusqu’au retour à la normale de la situation, pour les apporter en déchèteries , à leur réouverture.Présentez vos déchets (végétaux et encombrants) pour la collecte en porte-à-porte et en respectant les consignes suivantes