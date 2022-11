A la Une . Halloween : Nuit plutôt calme dans le département

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 06:41

À l'approche de la fête d'Halloween, le préfet de La Réunion avait annoncé la couleur en renforçant la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Des restrictions avaient également été annoncées. Elles semblent avoir porté leurs fruits.





Les restrictions annoncées quelques jours avant la soirée d'Halloween par le préfet de La Réunion ont peut-être calmé les ardeurs. Contrairement à certaines années, les festivités se sont déroulées sans que des incidents notables viennent perturber ceux qui étaient à la recherche de bonbons. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre sur le terrain et particulièrement mobilisées dans les quartiers sensibles du département.Des contrôles routiers ont également été déployés à l'instar de celui du rond-point de Gillot mené par les gendarmes.Des feux de poubelles et de véhicules dont il faudra déterminer l'origine ont cependant été déplorés au Chaudron ou à Montgaillard à Saint-Denis. Un important feu de cannes a mobilisé les services d'incendie et de secours au cours de la nuit à Sainte-Marie.