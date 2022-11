A la Une . Halloween : Le préfet salue la mobilisation des forces de sécurité, des pompiers, des collectivités et des bailleurs

Près de 600 policiers et gendarmes étaient mobilisés hier soir et cette nuit sur l'ensemble de l'île de La Réunion pour la sécurité de tous, afin d'éviter tout trouble à l'ordre public ou violence urbaine nuisant à la soirée festive d'Halloween. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 08:47

38 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre afin de couper court aux violences, jets de projectiles ou incendies.



Plusieurs contrôles routiers ont aussi été opérés.



Le SDIS974 était également renforcé pour la soirée de 4 groupes de lutte contre les violences urbaines. La présence d'un officier du SDIS de liaison au sein des centres opérationnels de la police et de la gendarmerie a permis une bonne coordination des interventions.

Le préfet salue aussi l'important travail préparatoire réalisé par les forces de l'ordre et les autres services de l’État, les mairies, les intercommunalités ainsi que les bailleurs afin de prévenir toute violence urbaine en retirant les détritus, encombrants, voitures épaves, containers poubelles, etc. pouvant être la cible d'incendies.



Le préfet condamne enfin ceux qui s'en sont une fois encore pris aux forces de sécurité et aux pompiers en intervention, dégradant ainsi les véhicules et portant atteinte à l'intégrité physique de ces derniers.