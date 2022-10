La grande Une Halloween : Envoyez-nous vos plus belles photos de déguisements

Les jeunes et moins jeunes se déguisent aujourd'hui pour Halloween. Dans les salles de classe en journée ou durant la soirée à la veille d'un jour férié, nombreux vont sortir leur meilleur costume pour cette fête venue d'ailleurs mais plébiscitée par les Réunionnais. Envoyez-nous vos plus belles photos ! Par La rédaction - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 07:16





Que vous soyez déguisés en Natalie Portman dans Black Swan pour souligner votre élégance au quotidien ou en Tom Sturridge dans Sandman ou encore en un mix entre Kerry Washington et Charlize Theron parce que vous ne savez pas si votre place est à l'école du bien ou à celle du mal, envoyez-nous vos plus beaux costumes, vos plus belles décorations pour Halloween.Pour cela, faites-nous parvenir vos meilleures photos en les envoyant via contact@zinfos974.com Facebook ou Instagram , le tout en précisant votre nom (ou pseudo) et celui de vos comptes sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Le format ne doit pas dépasser 2 Mb.