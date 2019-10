La grande Une Halloween 2019, un pétard mouillé à cause d'une présence massive des forces de l'ordre

Tout le monde était convaincu, à commencer par la préfecture et les forces de l'ordre, que la nuit d'Halloween allait être chaude. Tout le monde avait encore en mémoire les scènes d'émeutes de l'an dernier avec de nombreuses voitures incendiées et des magasins pillés.



D'autant que les appels à la "purge" s'étaient multipliés ces derniers jours sur les réseaux sociaux.









A part





En fait, il n'en a rien été.A part une voiture incendiée au rond-point de la Sécu à St-Denis en début de soirée et quelques poubelles brûlées ici et là, au Chaudron, au rond-point Cadjee, à Bras fusil à Saint-Benoit ou encore à Saint-Louis, la nuit a été relativement calme.

Faut-il voir là la conséquence d'une nouvelle stratégie des forces de l'ordre, sous la houlette d'un préfet, Jacques Billant, que l'on pourrait qualifier de spécialiste du maintien de l'ordre? Diplômé de l’École spéciale militaire Saint-Cyr et diplômé d’état-major, il a personnellement pris en main le dispositif de maintien de l'ordre et sa stratégie s'est avérée diablement efficace.



Les policiers et gendarmes ont été mobilisés en grand nombre. C'est simple, il y en avait partout. Il faut dire que le préfet a pu compter sur deux escadrons de gendarmes métropolitains venus en renfort pour la visite d'Emmanuel Macron, en plus des effectifs habituels.

Grâce à ces gendarmes supplémentaires,, les forces de l'ordre ont occupé le terrain de très bonne heure, avant même l'arrivée des premiers manifestants. Conséquence : quand ces derniers sont arrivés, le terrain était déjà occupé.



On trouvait ainsi un grand nombre de policiers au pied des deux tours du Chaudron, lieu traditionnel d'affrontements. Du coup, il y a eu en tout et pour tout une seule poubelle à avoir été brûlée, qui s'est lentement consumée au milieu du carrefour.

A quelques pas de là, c'étaient les gendarmes mobiles qui stationnaient sur le parking du Score Chaudron, tout comme au rond-point Cadjee.



Tandis que quelques dizaines de mètres plus loin, on retrouvait une équipe de policiers sur le parking de la station-services, à proximité immédiate du Burger King qui est resté ouvert jusqu'à très tard. Un signe...

Et on retrouvait encore des policiers devant le Score Vauban, cible habituelle des émeutiers du secteur des Camélias et de Vauban.

Tandis que, en circulant en ville, on ne pouvait rouler très longtemps sans croiser une voiture de police en maraude, prête à signaler le moindre incident et à rameuter les renforts.



Dans le même temps, le rapport de forces n'était clairement pas en faveur des manifestants. Pour une raison mystérieuse, à moins qu'ils n'aient simplement été perturbés par la stratégie utilisée par les policiers et les gendarmes, les jeunes étaient beaucoup moins nombreux.



Et encore faut-il faire la distinction entre ceux qui venaient manifestement là au spectacle, dont d'ailleurs pas mal de filles, et les vrais excités prêts à en découdre.



Par exemple, au pied des tours du Chaudron, on ne comptait qu'une poignée de jeunes vraiment vindicatifs. Du coup, ils se sont contentés de jurons bien sentis en créole en direction des femmes et des mamans des policiers. Il y en a même un qui est venu montrer ses fesses aux forces de l'ordre en plein milieu du carrefour, en signe de provocation.



Et on assistait parfois à des scènes assez surréalistes de jeunes grimés et déguisés qui rentraient à pied de soirées Halloween, qui croisaient le chemin d'émeutiers en puissance, le visage cagoulé. Mais pas pour les mêmes raisons.



Comme on le voit, cet Halloween 2019 ne restera pas dans les mémoires par son palmarès du nombre de voitures brûlées.



Les forces de l'ordre savent maintenant comment faire pour la prochaine fois... Pierrot Dupuy Lu 171 fois