Haleh passe au stade e cyclone tropical intense

Comme l'indiquaient les précédentes prévisions, Haleh est à présent cyclone tropical intense. Le système s'est renforcé rapidement. Haleh se situait à 16h à 1 785 à l'Est de La Réunion et se déplaçait vers le sud-sud-ouest à 13 km/h. La pression estimée au centre est de 948 hPa.



Pour rappel, Haleh ne représente aucune menace pour les terres habitées.



Un autre système est par ailleurs en cours de formation à l'Ouest de Madagascar. Cette dépression tropicale - qui ne concernera pas non plus notre zone - était positionnée à 16h par les points 17.9 Sud / 37.2 Est, soit à 1 925 km des côtes réunionnaises. Elle se déplace vers l'Ouest à 7km/h.