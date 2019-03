CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 05/03 à 04h locales, par 18.3 Sud / 72.4 Est.

CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 06/03 à 04h locales, par 20.2 Sud / 71.1 Est.

CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 07/03 à 04h locales, par 22.5 Sud / 68.8 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 08/03 à 04h locales, par 25.2 Sud / 66.9 Est/

Météo France a fait le point à 4 heures ce dimanche de Haleh, devenue forte tempête tropicale.Elle se trouve désormais à 2065 km à l'Est et Nord-Est de La Réunion.Elle se déplace à une allure de 11km/h en direction du Sud, Sud-Ouest.La pression estimée au centre est de 990 hPa.Elle se trouve également à 3090 km à l'Est de Mayotte.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :