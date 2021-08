A la Une . Haïti : Le bilan provisoire du séisme fait état de plus de 300 morts

Le décompte macabre est encore loin d’être terminé. Alors que les blessés continuent d’affluer dans les hôpitaux, le bilan provisoire fait état de 304 personnes décédées. Par LG - Publié le Dimanche 15 Août 2021 à 06:48

Haïti a subi un tremblement de terre de magnitude 7,2 ce samedi 14 août à 8h29 locales (16h29 Réunion).



Une alerte au tsunami a été lancée dans la foulée par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d’être rapidement levée.



De nombreuses personnes sont encore prises au piège de bâtiments effondrés. Sans beaucoup de moyens, les habitants tentent d’aider les victimes coincées dans leur habitation ou dans des bâtiments collectifs.



Quelques heures après la catastrophe, la Protection civile haïtienne a annoncé qu’au moins trois centres hospitaliers situés dans les communes de Pestel, Corailles et Roseaux, étaient déjà saturés, selon Jerry Chandler, directeur de la Protection civile.



Le gouvernement décrète un mois d’état d’urgence



Sur la côte sud, l'hôtel Le Manguier, constitué de plusieurs étages, s’est totalement effondré en piégeant ses occupants sous des dalles de béton. Le corps sans vie de l’ancien sénateur Gabriel Fortuné, propriétaire de l’hôtel, a été retiré des décombres. Sa mort a été confirmée par le Premier ministre.

L'hôtel "Le Manguier" de Gabriel Fortuné avant et après le séisme du 14 août 2021.#cayes #Haiti pic.twitter.com/az0LCEJkU5 — @HaitiMania #PetroCaribeChallenge #FreeHaiti (@HaitiMania) August 15, 2021

"Le gouvernement a décidé ce matin de décréter l’état d’urgence pour un mois suite à cette catastrophe", a annoncé Ariel Henry. Le Premier ministre a appelé la population à ne pas céder à la panique.



Le président américain Joe Biden a fait part samedi de sa "tristesse" face à cet événement et a offert "l’assistance immédiate" des Etats-Unis. Il a chargé la directrice de l’agence américaine d’aide internationale (USAID) de coordonner cet effort.

Nou gen anpil lapenn aprann gen moun ki pèdi lavi yo, ansanm ak kay ak lòt byen ki detwi nan tranblemandetè ki pase jodi-a. Nou rete nan solidarite ak tout pèp ayisyen-an epi nou pare pou ede nan pwosesis rekiperasyon an. — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) August 14, 2021

Autres images en Haïti pic.twitter.com/qeBX1VQ2Wx — Carter john (@Carterj37919661) August 15, 2021