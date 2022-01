Revenir à la Rubrique TCO Habitat et logement : une délégation parlementaire auditionne le TCO Mercredi 12 janvier, Emmanuel Séraphin, président du TCO, a échangé avec M. Hubert Julien Laferrière, député du Rhône, Mme Karine Lebon, députée de la Réunion et Mme Anne Rocchesani, conseillère à la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée Nationale.



La Délégation Parlementaire a pour mission de recueillir des informations sur l’habitat et le logement en Outre-mer.

Compte tenu du contexte sanitaire, les échanges ont eu lieu en visioconférence et ont porté sur les difficultés d’accès à l’offre de logements, les problématiques de mal logement et d’habitat indigne, la disponibilité du foncier et les questions autour de l’indivision, les coûts de construction, les modes d’habiter et la rénovation urbaine.

Après une présentation du territoire, le président du TCO a exposé les problématiques rencontrées dans l’Ouest et les solutions apportées par la communauté d’agglomération.

Ainsi, le TCO travaille avec les communes au rééquilibrage du territoire en matière de logements. L’idée est que les communes n’entrent pas en concurrence et proposent des types de logements diversifiés et adaptés aux besoins des populations (logements libres, intermédiaires, sociaux…). Le TCO entend aussi faire de la lutte contre l’habitat indigne et le mal logement son cheval de bataille. 1200 logements indignes ont ainsi été sélectionnés pour être réhabilités en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, notamment. La communauté d’agglomération a également créé une régie intercommunale de travaux pour intervenir rapidement. Dans ce domaine, le TCO travaille de concert avec les Compagnons Bâtisseurs.



L’autre sujet épineux est celui de la rareté du foncier et de l’indivision. “Nous travaillons avec l’EPFR pour maîtriser le maximum de foncier dans l’Ouest [… ] et nous souhaitons aussi organiser prochainement une conférence avec les notaires pour essayer de trouver des solutions à la problématique de l’indivision à La Réunion”, a indiqué Emmanuel Séraphin.



Les autres propositions du TCO La création d’un Office Foncier Solidaire qui permettra de garder la propriété du foncier, de stopper l’inflation et de booster les constructions

Demander l’application du plafonnement des loyers à La Réunion

La constructibilité dans le cirque de Mafate (le président a rappelé les démarches faîtes auprès de la Ministre Emmanuelle Wargon et du Préfet Jacques Billant).

Le financement par l’Etat des LTS (1000 familles sont en attente). ►Le rapport des parlementaires à ce sujet sera rendu le 3 février prochain…



Quelques données-clés sur le territoire Ouest 35 % des ménages touchés par la pauvreté

6 000 logements indignes recensés

20 % de la population vit dans des logements sociaux

Diminution de la taille des ménages

Augmentation des + de 60 ans

Forte augmentation des prix du foncier, des logements neufs et anciens

Les objectifs prioritaires du TCO Favoriser l’accès au logement en accession et en location aux plus démunis, aux ménages modestes et aux ménages intermédiaires ► 10 800 logements nouveaux dont 6 480 logements aidés sur 6 ans

Réhabiliter le parc social existant ► 1 200 logements sur 6 ans





Dans la même rubrique : < > Très bonne année 2022 ! Recrutement d'un agent technique chargé de la gestion du plan d'eau portuaire