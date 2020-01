Habitants de Dos d’Âne, votre déchèterie vous accueille deux fois par semaine

La déchèterie de Dos d’Âne (inaugurée le 30 juin 2018), vous accueille :

le mercredi de 8h à 12h

le samedi de 8h à 15h ► + d’infos pratiques sur la déchèterie de Dos d’Âne : plan d’accès, jours et horaires d’ouverture, déchets acceptés, …

► Rappel : La déchèterie de Saint-Laurent vous accueille également par ailleurs, 7 jours/7.





Vos prochains rendez-vous sur Dos d’Âne

samedi 18 janvier

Mercredi 22 janvier

Samedi 25 janvier

Mercredi 29 janvier

Samedi1er février

Mercredi 5 février

Samedi 8 février

Mercredi 12 février

Samedi 15 février

Mercredi 19 février

Samedi 22 février

Mercredi 26 février

Samedi 29 février

Mercredi 4 mars

Samedi 7 mars

Mercredi 11 mars

Samedi 14 mars

Mercredi 18 mars

Samedi 21 mars

Mercredi 25 mars

Samedi 28 mars

Mercredi 1er avril

Samedi 4 avril

Mercredi 8 avril

Samedi 11 avril

Mercredi 15 avril

Samedi 18 avril

Mercredi 22 avril

Samedi 25 avril

Mercredi 29 avril

Vous pouvez y apporter vos déchets préalablement triés, en alternance avec la collecte en porte-à-porte Si vous êtes un particulier (non professionnel), vous pouvez apporter vos déchets végétaux et vos encombrants Vous pouvez apporter également vos Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E) , dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.Les néons, ampoules et piles usagées sont aussi acceptés. Des bornes sont également disponibles pour y déposer d’une part, vos textiles et d’autre part, vos contenants en verre (bouteilles, bocaux et pots en verre, flacons de parfum sans leurs bouchons, capsules, couvercles).