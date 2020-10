AFP Habillée en Chanel comme une star hollywoodienne

- Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 20:35 | Lu 339 fois

(AFP) Plusieurs actrices, égéries de Chanel, sont loin de Paris pour cause du Covid mais le glamour hollywoodien est présent dans un défilé minimaliste, au dernier jour de la Fashion week. Le logo CHANEL en blanc surplombe le podium tout aussi immaculé comme le panneau Hollywood l'empire du cinéma à Los Angeles. Sous les verrières du Grand Palais, lieu traditionnel des shows de Chanel, les invités sont priés de garder leur masque, blanc, même pour les selfies sur fond du décor, passage obligé. Les tabourets blancs sont espacés avec des lettres formant le nom Chanel et le logo en double C entrelacé. Il faut rester assis en attendant le spectacle et il est interdit de poser les sacs sur ces "barrières" qui pourtant s'y prêtent. L'ambiance est loin de l'effervescence habituelle de ces rendez-vous mais le défilé est maintenu, bien que Paris, "en zone d'alerte maximale Covid", vive sa première journée des restrictions encore plus draconiennes. - "Elles font rêver" - Dans ce contexte, Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, fait un clin d'oeil aux actrices "qui nous font tant rêver". De Gabrielle Chanel en passant par Karl Lagerfeld, décédé en février 2019, la maison a créé des looks mémorables à l'écran et dans la vie des stars du cinéma comme Romy Schneider ou Jeanne Moreau. "Je pensais aux actrices au moment du +photo call+, sur le tapis rouge, ce moment où elles sont interpellées par les photographes (...). Et puis les fans qui les attendent derrière les barrières, ce côté très vivant du cinéma hors du cinéma, c’est ce que j’aime", explique Virginie Viard dans la note d'intention du défilé. La scénographie est repensée pour que les mannequins ne se croisent pas et restent à la bonne distance les unes des autres. Certaines s'arrêtent devant les rangs des spectateurs et prennent des poses, comme les actrices sur le tapis rouge ou comme cela se faisait autrefois lors de la présentation des collections. "Je voulais que ce soit très joyeux, coloré, très vivant aussi", mais "sans tomber dans la citation vintage", souligne Virginie Viard. En blanc et noir, les couleurs fétiches de Chanel, les tenues sont brodées de sequins, des voilettes noires apportent une touche vintage habillée. Les sacs sont minuscules qui se portent comme pochettes ou comme collier. Sandales à talons ou mocassins, côté chaussures, on peut choisir entre glamour ou +casual+ (décontracté). - Courbes - Aux côtés des incontournables tailleurs-jupe de tweed écrus ou noirs, la maison multiplie sur un registre plus jeune et décontracté les tailleurs avec bermuda, des jeans aux teintes fluo et des tee-shirts imprimés des lettres CHANEL façon néons. Chose rare sur les podiums parisiens, la Hollandaise Jill Kortleve, qui revendique son attitude +body positive+ et ses mensurations de "fille d'à côté", loin de la minceur habituelle des mannequins, défile pour la deuxième fois pour Chanel. Elle porte un pantalon rose fluo à taille haute avec une fine ceinture bijou, une brassière noire sous une cape transparente, découvrant sa taille et son décolleté. La mannequin, qui mélange les origines hollandaise, surinamaise, indonésienne et indienne, incarne, selon Vogue "avec fraîcheur cette nouvelle garde de mannequins curvy super healthy". Avec des formes et super saine. "Bonne nouvelle, le mouvement s'est propulsé jusqu'à Paris", relève le magazine. Paris pourtant plus réticent que le monde anglo-saxon à mettre en valeur les mannequins rondes - honnies par Lagerfeld - où Jill Kortleve avait déjà défilé pour Alexander McQueen ou Mugler. Olga NEDBAEVA



Source : Source : ...