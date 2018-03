HANGAR : 33 nouveaux logements livrés

33 familles occupent le groupe d’habitation « Le Hangar » à Bois-de-Nèfles, livré récemment.



Cette opération SHLMR compte aussi un commerce de proximité. Une cérémonie symbolique de remise de clés à deux familles a eu lieu ce mercredi 28 février, en présence du Maire, Joseph Sinimalé, du président de société immobilière ainsi que d’élus de la Mairie, Annie Pignolet-Dumont et Sébastien Ibar.



Insistant sur l’importance d’avoir un toit décent, le Maire a invité les résidents qui se sont vu offrir une plante, à vivre en bon voisinage, dans le respect des uns et des autres, et de leur environnement.