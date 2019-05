Gymnastique rythmique : Saint-Paul accueille un nouveau club !

Actif depuis le début du mois de janvier 2019, le club de gymnastique rythmique “ Académie Gym Réunion ” propose des stages pendant les vacances scolaires.Déjà, en mars dernier, une trentaine de filles âgées entre 5 à 16 ans ont suivi les deux semaines de stage dispensés par le club. Ce mois-ci, elles étaient 27 à être assidues aux cours qui se sont déroulés tous les matins de 9h à midi.Co-animés par Sarashwati, Gabrielle et Anne-Zoé, graines de championnes, ce stage d’initiation et de découverte a créé coup sûr des vocations chez les petites gymnastes en herbe qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes ce vendredi 17 mai lors du gala de restitution au gymnase du lycée Saint-Paul IV.Devant un public enthousiaste, elles ont enchaîné les grands écarts, pirouettes et autres ponts en maniant avec dextérité plusieurs engins d’adresse : corde, massue, cerceau, ballon, ruban…Anciennement appelée gymnastique rythmique et sportive (GRN) jusqu’en 1998, la gymnastique rythmique est une discipline sportive à composante artistique proche de la danse classique et de la gymnastique.Réservée aux gymnastes féminines, la gymnastique rythmique nécessite adresse, agilité et souplesse.Aussi, les petites gymnastes ont fait leur entrée sur le praticable comme de véritables professionnelles… sur la pointe des pieds et un port de reine. Sourire aux lèvres, elles ont fait preuve de concentration et de détermination pour présenter un spectacle à couper le souffle.Le club, qui jusqu’ici ne proposait que des stages pendant les vacances, compte proposer des cours de façon pérenne au gymnase du lycée Saint-Paul IV dès le mois de septembre.Plus d’informations?Contactez l’académie via leur page Facebook , par mail ou par téléphone : 0693 01 74 81.