Rubrique sponsorisée Gymnastique rythmique : Lylou Jourdan Championne de France

Par N.P - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 15:09

Le championnat de France de gymnastique rythmique s’est déroulé le samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 au Palais des Sports Damremont à Boulogne-sur-Mer. L’occasion pour les meilleures gymnastes individuelles des niveaux de pratique fédéral et national C de montrer l’étendu de leur talent sur le praticable. Lylou Jourdan et Estelle Grange, qui évoluent au Club de GR la Saline, ont été qualifiées pour représenter La Réunion le 22 janvier dernier dans leur catégorie respective : en national C 12-13 ans pour Lylou et en national C 14-15 ans pour Estelle. La jeune Lylou Jourdan a dominé le concours avec une note de 11.834 décrochant ainsi la première place dans sa catégorie ! Sa partenaire de club, Estelle Grange, termine 13ème sur 42. La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeux” adresse ses félicitations aux gymnastes ainsi qu’à leurs coachs et au staff qui les accompagnent. Une année 2022 qui commence de la plus belle des façons! Bravo à elles!



Photo : Cybile C. Photography