Gymnastique Rythmique et Sportive : Farah MELCHIOR décroche la médaille d’argent à la Golden Cup en Espagne

La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive” et “Terre de jeux”, adresse ses félicitations à la gymnaste Farah MELCHIOR qui a décroché la médaille d’argent lors de la Golden Cup, une compétition internationale de gymnastique rythmique organisée en Espagne les 9 et 10 octobre derniers. Dans la catégorie ballon et cerceau, la jeune Farah MELCHIOR s’est hissée à la deuxième place et 4ème dans le classement général. Licenciée du club GR La Saline, la jeune gymnaste, du haut de ses 11 ans, a intégré le Pôle Espoir de Montpellier en juillet dernier. Bravo aux coachs et au staff qui l’accompagne dans son parcours de championne !