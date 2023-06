Gymnastique : Marine Boyer championne de France à la poutre

Marine Boyer est devenue dimanche 18 juin 2023 championne de France à la poutre à la salle Sterdenn de Saint-Brieuc, venant confirmer ainsi sa très grande forme physique à la veille des JO de 2024 à Paris. Elle s’est imposée de bien belle manière avec une note de 14.450.



Très enthousiaste à l’issue de sa prestation la jeune réunionnaise de 21 ans déclarait : « Je me suis bien sentie, je suis plutôt contente de ce que j’ai fait et je pense que c’est une bonne préparation pour la suite donc c’est cool. Vacances après puis la qualification olympique, c’est vraiment l’objectif de la fin de saison. Il y aura les Internationaux de France à Bercy, je pense que c’est une bonne préparation pour les championnats du monde. C’est dans la salle des JO donc il y a de l’expérience à prendre et ensuite, il y a les qualifications olympiques donc y aller à fond ».



On retrouve sur la deuxième marche du podium Silane Mielle avec une note de 13.250 alors que Mélanie De Jésus Dos Santos termine 3e de ces championnats avec une note de 13.200.



Photo Thomas Schreyer de la FFG