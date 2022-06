A la Une .. Gwenaëlle Laugier décroche l'écharpe de Miss Earth Réunion 2022

Samedi dernier, Gwenaëlle Laugier a été élue Miss Earth Réunion 2022 à la Nordev à Saint-Denis. Elle succède à Mathilde Grondin et représentera La Réunion lors de la future élection Internationale qui aura lieu aux Philippines en novembre. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 14:20

Cette année, le comité Miss Earth Réunion a décidé de mettre l’accent sur la protection des abeilles et c’est par un tableau dédié à cette cause qu'a débuté le show avec les sept candidates en lice. Le choix fut difficile pour le jury et c’est Gwenaëlle Laugier, originaire de Bras-Panon, qui a été la plus remarquée dans sa superbe robe conçue en prospectus récoltés dans sa boîte aux lettres. Dans la vie, elle est conseillère dans la mise en beauté.



"J’ai créé moi-même cette robe à partir de prospectus récoltés chez moi sur trois jours. L’idée m’est venue soudainement et j’ai voulu redonner une seconde vie à ces feuilles qui sont en partie responsables de la déforestation", nous explique Gwenaëlle avant de répondre à nos questions.

Pourquoi t’es-tu présentée à ce concours ?



« Miss Earth Réunion est un concours de beauté qui a pour but la préservation de notre planète et je suis moi-même concernée par cette protection. Je me suis donc présentée car je suis une personne engagée et je souhaite mener des actions concrètes pour la préservation des abeilles qui est l’un des piliers de notre écosystème. A notre échelle c’est compliqué d’agir sur des phénomènes tels que le climat, un sujet abordé par les grands de ce monde ».



En devenant Miss Earth Réunion 2022, Gwenaëlle Laugier espère pouvoir défendre la cause des abeilles et sensibiliser le maximum de personnes à ce sujet.

« Pendant la soirée, le stress était au rendez-vous. C’était la première fois que je participais à une élection. J’ai passé un excellent moment auprès des autres candidates et du comité. Malgré la compétition, nous étions toutes soudées et solidaires, c’est une expérience vraiment très enrichissante en plus de la conférence que nous avons donnée au Département de La Réunion. Je ne m’attendais vraiment pas à ce résultat car le niveau était très relevé et toutes les candidates avaient le potentiel pour remporter le titre. Ce fut un choc lorsque j’ai entendu mon nom et je ne réalise toujours pas être la Miss Earth Réunion 2022. Même si je peux paraître forte, j’ai du mal à extérioriser ma joie ».



A cause de la crise sanitaire, L’élection Miss Earth International a été organisée les années précédentes en distanciel mais cette année, Gwenaëlle espère pouvoir représenter La Réunion en présentiel.



Retrouvez toutes les photos ici