Guyane : un policier de la Bac blessé par balle par un déséquilibré

Un policier a été blessé par balle lors d’une intervention à Cayenne en Guyane, selon le site Actu17 Il était environ 22 heures hier soir quand un équipage de la BAC s’est rendu sur la place des Palmistes suite au signalement de la présence d’un individu armé.Les policiers ont rapidement localisé le suspect qui a pris la fuite a pied. Une course-poursuite s’en est suivie, nous dit le site.Un peu plus loin, l’individu a tiré sur l’un des policiers qui a été touché d’une balle de .22 long rifle au niveau du ventre.Les policiers ont riposté par plusieurs coups de feu. L’agresseur a été touché par six balles, ce qui a permis sa neutralisation.Les deux blessés ont été pris en charge par les secours et hospitalisés. Par chance, le pronostic vital du policier n’était pas engagé et il a pu sortir de l’hôpital ce samedi.Le suspect quant à lui, connu pour être atteint de troubles psychologiques, est toujours hospitalisé dans un état grave.