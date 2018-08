Guyane: Un légionnaire marié à une Réunionnaise décédé dans un accident

Les causes réelles sont encore floues. Cependant un terrible accident de la route s'est produit ce vendredi après-midi à Régina, un bourg à l'est de Cayenne, en Guyane.



Un camion militaire a été mis en cause dans la collision. Alors qu'il transportait à son bord une quinzaines de légionnaires du 3e REI, ce dernier aurait fait une violente sortie de route pour éviter un 4x4 qui arrivait de plein fouet dans le sens inverse.



Le camion a terminé sa course au fond d'un ravin. "Un militaire, marié à une Réunionnaise, Ibrahim Kamara, 29 ans, est décédé sur les lieux, tandis que treize blessés dont cinq en état d'urgence absolue étaient pris en charge", comme le confie nos confrères du JIR.



"Le plan "nombreuses victimes" (NOVI) et le plan Blanc du SAMU ont été déclenchés, et deux hélicoptères de secours envoyés sur les lieux."