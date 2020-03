Guyane : Hallucinant, un député LREM fait campagne en pleine messe

Lénaïck Adam est un député La République en Marche de Guyane.



Dimanche dernier, il n'a pas hésité à prendre le micro, en pleine messe, à l'intérieur de l'église Nouvelle Vie des Sables Blancs à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, et à tenir un véritable meeting électoral en Bushinengué, la langue des peuples descendants d'esclaves africains emmenés au Suriname pour travailler dans les plantations, et traduit en français par une interprète.



Sans doute conscient de l'incongruité de son intervention, il a commencé par affirmer que "ce n'est pas parce que l'on est en période de campagne électorale que je vais vous demander de militer en ma faveur". Mais très vite, il dérape avec des propos que l'on ne s'attend pas à entendre dans la bouche d'un député de la République : "Nous savons que quand nous croyons en Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu".



Avant de poursuivre : "Quand tu es un politicien croyant, tu ne dois également pas te perdre. Et toute personne croyante qui milite dans un parti politique doit se comporter en tant que tel. Vous savez tous que quand la vérité de Dieu arrive, le mensonge prend la fuite. (...) Il y a un certain nombre de compétences qu'on attribue aux députés, et si vous inventez un mensonge en confiant une mission qui ne relève pas du député au député, Dieu lui-même voit que ce que vous lui reprochez ne lui incombe pas et par conséquent aux yeux de Dieu, il est irréprochable. (...) Le pasteur disait il y a un instant que Dieu sait qui va gagner et je confirme que Dieu a déjà mis son cachet sur cette personne qui gagnera", sous-entendu lui-même...



Lénaïck Adam est beaucoup plus embarrassé juste après pour justifier un gros mensonge. Apparemment, il avait déclaré précédemment qu'il ne se présenterait jamais aux municipales. Seule solution : encore faire parler Dieu. C'est tellement pratique puisqu'il n'est pas là pour dire le contraire : "Ne cherchez pas à rabaisser un frère ou une soeur. Dieu qui l'élève ne va pas l'abaisser parce que tu vas l'abaisser. Montre ton programme, dis ce que tu vas faire. Ca, c'est être en règle avec les principes de Dieu".



Tant qu'à faire, puisqu'il est très fort pour faire parler Dieu, peut-être aurait-il pu aller au bout de sa démarche et affirmer aux fidèles présents que Dieu leur ordonnait de voter pour lui...