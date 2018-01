Guy Jarnac, vice-président de Région sous Paul Vergès, est mort

Guy Jarnac, vice-président de la Région Réunion sous la présidence de Paul Vergès entre 1998 et 2004, est décédé à l’âge de 84 ans. D’abord homme d’affaires, il arrive à La Réunion en 1971, puis se tourne vers la politique en tant que militant de Pierre Mendès-France et de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste de François Mitterrand.



Il devient ensuite membre du parti socialiste et investit le monde politique réunionnais pendant de longues années avant d’être élu conseiller régional délégué aux Technologies de l’Information, de la Communication et de l’Audiovisuel.