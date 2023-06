Guito Narayanin jugé à Mayotte en novembre prochain pour l’agression d’une avocate

Après un renvoi ce mardi, l’affaire de l’agression d’une avocate en 2015 à Mayotte devrait être jugée le 7 novembre prochain. À la barre des prévenus, Guito Narayanin devra répondre de l’organisation d’un guet-apens contre la robe noire, Me Sylvie Sevin, rapportent nos confrères de Les Nouvelles de Mayotte. Sauf que la bande qui aurait été recrutée par l'homme d'affaires avait finalement attaqué l’autre avocate partageant son cabinet, Me Emma Buttet.



Après avoir tenté de faire retarder son jugement, le businessman a épuisé tous ses recours et devra faire face à ses juges en novembre. Il restera sous contrôle judiciaire jusqu’à cette date, comme l’avocat bien connu à La Réunion, Me Saïd Larifou. Ce dernier est poursuivi dans cette affaire pour insubordination de témoin. Le caïd à qui Guito aurait confié l’expédition reste derrière les barreaux, car incarcéré dans une autre affaire.