A la Une . Guito Narayanin annonce la création d'une compagnie maritime régionale

Guito Narayanin, l'entrepreneur réunionnais dont une bonne partie des activités est dorénavant basée à Mayotte, a annoncé hier dans une interview à nos confrères de Mayotte Hebdo son intention de créer une nouvelle compagnie maritime dotée dans un premier temps de deux bâteaux. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 19:24

A l'heure où tous les importateurs sont unanimes pour critiquer les tarifs extraordinairement élevés et abusifs du fret maritime à destination de notre île, Guito Narayanin a annoncé hier la création d'une compagnie maritime par son groupe, avec deux navires pour commencer, afin de desservir les îles de la région.



Le projet vise à transporter des matériaux de construction entre Mayotte, Madagascar, Anjouan et d'autres îles de l'océan Indien, dont apparemment La Réunion.



Cette initiative devrait générer 300 emplois directs et indirects et coûter 40 millions d'euros.



Rappelons que la Région Réunion envisage également depuis quelques mois la création d'une compagnie régionale maritime basée sur le modèle d'Air Austral, mais dont les ambitions seraient bien plus vastes puisqu'elle aurait vocation à desservir l'international et donc concurrencer directement les majors que sont CMA/CGM, MSC et MAERSK.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur