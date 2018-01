Guillaume : L'amour en or de Gilette et Karl Maillot

Karl et Gilette Maillot respectivement 76 ans et 72 ans ont fêtés récemment leurs noces d’or.



Lui est originaire de Ravine des Cabris à Saint Pierre et a exercé plusieurs métiers : chauffeur bus, employé du chemin fer, gérant de deux stations services, agriculteur. Karl a d’ailleurs créé la coopérative agricole sur le Guillaume. Juste avant la retraite il tenait un petit commerce, « Boutique Karl ». Les relations avec ses clients lui manquent… Pour occuper sa journée même à la retraite il continue de travailler, sur 2 hectares de terre où il plante différents fruits et légumes.



Gillette pour sa part est retraitée de l’Éducation nationale, elle a occupé son dernier poste à l’école primaire du Guillaume. Le couple a donné naissance à 3 enfants et compte 4 petits enfants et un arrière-petit enfant. Elle semblait très émue lors de la visite de Nathalie Hoareau, élue de quartier qui, au nom de la Ville de Saint-Paul lui a remit un bouquet.